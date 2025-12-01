Cameroun : Marc Brys limogé, Onana et Vincent Aboubakar absents de la liste pour la CAN 2025

Drôle de lundi pour le Cameroun. Après avoir annoncé le licenciement de Marc Brys, la sélection camerounaise a publié la liste des joueurs convoqués pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre-18 janvier). Pour cette compétition au Maroc, le nouveau sélectionneur David Pagou a décidé de faire appel à 28 joueurs, dont Bryan Mbeumo (Manchester United), Christopher Wooh (Spartak Moscou) ou encore Carlos Baleba (Brighton).



De nouvelles têtes font également leur apparition pour cette CAN, avec Eric Junior Dina Ebimbe (Brest) ou encore Christian Kofane (Leverkusen). Plus surprenant, Pagou a choisi de se passer de deux tauliers de la sélection camerounaise, à savoir André Onana (Trabzonspor) et Vincent Aboubakar (Neftchi Bakou). Au Maroc, les Lions Indomptables seront dans le groupe F et affronteront la Côte d’Ivoire, tenante du titre, le Gabon et le Mozambique.





Avec Footmercato