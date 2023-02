Cameroun: condamnation de Edgar Alain Mebe Ngo'o, ancien ministre de la Défense

L'ancien cacique est également reconnu coupable de corruption, de prise d'intérêt et de blanchiment de capitaux. Son épouse, Bernadette Mebe Ngo'o, elle aussi détenue à la prison centrale de Kondengui depuis mars 2019, a été condamnée à 10 ans de prison pour le détournement de 310 millions de francs.



L'avocate du couple, Pauline Noël Koe Amougou déclare avoir immédiatement formé un pourvoi contre l'arrêt du TCS. « Notre sentiment, comme nous l'avons dit : il s'agit de l'instrumentalisation de la justice, malheureusement qui a cours chez nous, une justice aux ordres, nous allons aller à la Cour suprême, bien qu’on ne se fasse pas d'illusions, mais on va y aller quand même, pour continuer à décrier les différentes violations des droits de la défense comme ça a été depuis l'entame de cette procédure. »



Délais de procédure abusifs, selon la défense du couple Mebe Ngo'o, qui affirme que matériellement et juridiquement, il n'y a pas eu détournements de fonds, et que cette condamnation est une décision politique, un règlement de comptes entre « camarades d'hier ».



Dans ce dossier, le Tribunal criminel spécial a également condamné un officier supérieur (le lieutenant-colonel Mboutou) et un ancien conseiller technique au ministère de la Défense (Maxime Mbangue) à 25 ans de prison, ainsi que (Victor Menye) l'ex-directeur général adjoint de la banque SCB, à 9 ans de détention.



