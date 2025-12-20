Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Bénin: l'ancien ministre Candide Azannaï placé en détention provisoire

Au Bénin, l’opposant politique et ancien ministre délégué à la Défense Candide Azannaï a été placé en détention provisoire dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 décembre. Selon ses conseils, il est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État » et « provocation directe à la rébellion ». Interpellé le vendredi 12 décembre dans le cadre de l’enquête sur la tentative de coup d’État avortée du 7 décembre 2025, il devient la première personnalité politique placée sous mandat de dépôt dans ce dossier.



Bénin: l'ancien ministre Candide Azannaï placé en détention provisoire
Au Bénin, il est une heure du matin lorsque l'opposant politique et ancien ministre délégué à la Défense Candide Azannaï quitte la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Par-dessus son costume-cravate, il porte un gilet pare-balles noir. Des policiers lourdement armés l’escortent.
 
Avant de monter dans le véhicule de l’administration pénitentiaire, il salue plusieurs proches, dont sa fille, et lance : « Je suis un guerrier ».
 
Après huit jours de garde à vue, l’ancien ministre est officiellement inculpé pour « complot contre l'autorité de l'État » et « provocation directe à la rébellion ». Selon des sources judiciaires, ces poursuites s’inscrivent exclusivement dans le cadre de l’enquête liée à la tentative de coup d’État. Aucun autre détail n’a, à ce stade, été communiqué.
 
Cette arrestation intervient alors que le gouvernement a annoncé l’ouverture d’enquêtes destinées à retrouver les auteurs et commanditaires de la tentative de coup d'État du 7 décembre. Face aux faits, le chef de l’État, avait promis que cette « forfaiture ne restera pas impunie ».
 
D’allié du pouvoir à opposant
Ancien allié de la première heure de Patrice Talon reconverti en opposant farouche après sa démission du ministère délégué à la Défense, il avait claqué la porte du gouvernement pour devenir l’un des opposants les plus virulents du régime.
 
Ces dernières années, il multipliait posts, vidéos et déclarations jugés osées et courageux à l’encontre du pouvoir. Refusant l’étiquette classique d’opposant, il se présentait comme un acteur de la « résistance nationale ».
 
Selon nos sources, dix autres personnes ont été présentées au même moment que lui au procureur spécial, toujours dans le cadre du dossier lié à la tentative de coup d’État.
Autres articles

RFI

Samedi 20 Décembre 2025 - 10:36


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter