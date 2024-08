Cameroun: dernières heures pour s'inscrire sur les listes électorales

Dans la salle principale du bureau d’Elecam, Élections Cameroun, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, c’est la course aux inscriptions. Après plus de quatre heures passées dans une file d’attente, Paul a finalement pu s’inscrire. « Tous se ruent dans les points Elecam pour s'enregistrer afin d'exercer leur droit de vote », se félicite-t-il.



La fermeture des processus d’inscription sur les listes électorales, c’est ce samedi, et de longues files d’attente sont visibles dans plusieurs quartiers de la ville. Les sites d'Elecam sont pris d’assaut par des retardataires qui veulent prendre une part active à l’élection présidentielle prévue à priori fin 2025. « Il faut avoir son mot à dire », insiste un autre futur électeur.



Un engouement qui résulte d’une vaste mobilisation impulsée ces dernières semaines par les partis politiques, la société civile et certains artistes engagés comme le rappeur Xzafrane qui est toujours sur le terrain. « Ce n'est plus comme avant, les Camerounais ont de plus en plus une conscience politique... », se félicite le rappeur.