Cameroun: l'écrivain Patrice Nganang relaxé, vers une expulsion

L’audience s’est ouverte avec la lecture par le procureur général de l’arrêt de l’abandon des charges, décidé sur instruction du ministre de la Justice. La décision a été motivée « par l’article 64 du Code de procédure pénale qui prévoie une pleine interruption de procédure de jugement si celle-ci est de nature à troubler l’ordre social », a-t-il spécifié.

Patrice Nganang était accompagné de ses avocats et avait l’air très surpris. Il a fait signe de vouloir prendre la parole. Celle-ci lui a été refusée. Après avoir entériné cet arrêt, le juge l’a tout de suite renvoyé dans sa cellule, à la prison centrale de Yaoundé.

Expulsion

Patrice Nganang pourrait désormais être expulsé, a confié son avocat, Me Emmanuel Simh. Ce dernier s’est rendu au parquet afin de récupérer les effets de son client qui étaient sous scellés. Il a pu constater que la procédure d’expulsion était bien enclenchée en voyant notamment le billet d’avion et l’heure du vol, (14h locales) ce mercredi 27 décembre.

Selon les dernières informations, Patrice Nganang a effectivement été sorti de prison et conduit manu militari et sous forte d’escorte à l’aéroport. Il n’aurait opposé aucune résistance. La destination de son vol n’a pas été précisée, mais comme son passeport camerounais a été retenu, il devrait voyager a priori avec son passeport américain.