Cameroun: nouvelle vidéo d'exécution d'une dizaine de personnes à Achigachia

Dans son communiqué publié sur Twitter, Amnesty International décrit les images de cette « vidéo choquante »: : des hommes armés qui tirent avec des armes automatiques sur des personnes face contre terre ou assises contre un mur.



Amnesty demande une enquête « immédiate, approfondie et impartiale » : « Voici encore des preuves plus crédibles à l'appui des allégations selon lesquelles les forces armées camerounaises auraient commis de graves crimes contre des civils et nous demandons une enquête immédiate, approfondie et impartiale. Les responsables présumés de ces actes odieux doivent être traduits en justice ».