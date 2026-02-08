Soudan: un convoi humanitaire du PAM victime d'une attaque de drone

Au Soudan, une attaque de drone attribuée aux Forces de soutien rapide (FSR) a touché un convoi humanitaire du Programme alimentaire mondial (PAM), à l'aube du vendredi 6 février, dans l'État du Kordofan du Nord, région devenue la nouvelle ligne de front de la guerre qui oppose depuis près de trois ans l'armée soudanaise aux forces paramilitaires du général Hamdan Daglo, dit Hemedti. Le bilan est d'un mort et de plusieurs blessés, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha).



Les camions du PAM, qui transportaient principalement de l'aide alimentaire, étaient partis de la ville de Kosti, dans l'État du Nil Blanc. Ils se dirigeaient vers El-Obeid, la capitale du Kordofan du Nord, où se trouvent des milliers de déplacés qui ont fui les combats qui se déroulent notamment un peu plus au sud, du côté de Dilling et de Kadugli, où l'armée a repris du terrain aux FSR, ces 10 derniers jours.



La coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, Denise Brown, s'est dite « profondément préoccupée » par cette attaque, dans un communiqué diffusé dans la soirée de vendredi. Le Réseau des médecins du Soudan a, quant à lui, dénoncé une grave violation du droit humanitaire international et appelé à une enquête.