Qualifications Coupe du monde féminine U20: les lionnes perdent face au Nigéria et promettent un retour décisif

Les Lionnes du Sénégal se sont inclinées 1-0 face aux Falconets du Nigeria samedi au stade MKO Abiola d'Abeokuta, prenant ainsi un léger retard avant le match retour du troisième tour des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026, en Pologne.



La sélectionneure, Mbayang Thiam, reste déterminé après la courte défaite face au Nigeria. Elle demeure convaincue que son équipe saura renverser la situation après sa défaite face aux Falconets du Nigeria lors du match aller du troisième tour des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U20 de la FIFA 2026.



S'adressant à la presse, après le match, Thiam s'est montrée optimiste quant à un possible retournement de situation lors du match retour. «C’est une défaite, nous ne sommes pas déçus, mais le point positif est qu’il nous reste le match retour», a t-elle déclaré.



La coach Mbayang Thiam a également affirmé que "l' équipe fera tout son possible pour motiver les filles à se donner à fond et que la qualification est encore possible".



Le Sénégal bénéficiera de l'avantage du terrain pour le match retour, prévu à Dakar le samedi 14 février", a conclu, la coach des lionnes U20.