Cameroun: plusieurs morts après des incidents dans une ville de l'Extrême-Nord

Au Cameroun, la ville de Tokombéré, dans le département du Mayo Sawa dans l'Extrême-Nord du pays a été l'objet lundi et mardi d'affrontements entre population et forces de l'ordre. Des émeutes consécutives à une grogne des résidents de la ville contre leur maire. Depuis, cette petite commune a vu affluer gendarmes et policiers en renfort et vit sous une certaine tension.

RFI

