Opération de titrisation de créances : la Senelec lève 120 milliards FCFA sur le marché régional

Selon le quotidien L’Observateur, dans son édition de ce jeudi, la Société Nationale d’Électricité du Sénégal(Senelec) a lancé avec succès un Fonds commun de titrisation de créances (FCTC), levant 120 milliards de FCFA pour diversifier ses sources de financement et renforcer sa structure financière. Cette opération stratégique, une première historique, vise à soutenir la modernisation du réseau et à accélérer la transition énergétique.



Ces fonds permettront d'accélérer les investissements dans les énergies vertes et la modernisation des infrastructures. L'initiative s'inscrit dans la vision de souveraineté énergétique à l'horizon 2050, augmentant l'attractivité de la Senelec pour les investisseurs privés au sein du marché financier régional.



«Cette opération de titrisation constitue également un apport endogène essentiel qui permettra de renforcer notre réseau de distribution et de transport et de rendre plus fiable, plus résilient et plus performant notre système électrique. Elle s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays et vise à promouvoir un secteur énergétique efficace, souverain et soutenable sur le plan financier et hautement attractif pour les investisseurs privés », a déclaré Moustapha Baidy Ba, conseiller technique du ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines.



Directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye s’est lui aussi voulu rassurant et a expliqué les raisons de cette stratégie. «La titrisation renforce la liquidité de Senelec, sécurise ses flux de trésorerie et soutient durablement le financement de ses investissements stratégiques », a-t-il indiqué.