Wakhinane Nimzatt : un commerçant du Lac Rose, 12e personne arrêtée dans l'affaire Bébé Diène

L’enquête sur le vaste réseau de falsification de documents administratifs lié à l’affaire Bébé Diène connaît un nouveau rebondissement. L’arrestation du commerçant identifié sous les initiales B. Thiam porte désormais à douze le nombre de personnes interpellées dans ce dossier.



D’après les informations du journal L’Observateur, le prévenu qui est établi dans le secteur de Lac Rose (nord-est) aurait permis à des personnes de nationalité étrangères de bénéficier, indûment et sur la base de faux actes de naissance, de divers documents administratifs dont des cartes d’identité, des passeports, des permis de conduire et autres certificats de nationalités sénégalaises.



L’affaire, révélée après des investigations menées par la Direction de l’autonomisation des fichiers (Daf) autour de pratiques frauduleuses au sein de la commune de Wakhinane-Nimzatt (banlieue dakaroise), met en cause plusieurs acteurs accusés dont l’officier d’état civil Hamady Diallo, alias « Nini », le commerçant Boubacar Thiam ainsi que le lutteur Mamadou Thiam, connu sous le nom de Bébé Diène. Huit autres personnes avaient déjà été arrêtées avant l’interpellation récente de B. Thiam.



Les enquêteurs s’intéressent notamment à des actes de naissance falsifiés ayant permis à des étrangers d’obtenir indûment des pièces officielles sénégalaises. Les mis en cause sont déférés devant le procureur du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour « association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture authentique, détention de faux documents administratifs, obtention indue de documents administratifs et substitution de parent ».