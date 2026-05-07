Élections locales en Grande-Bretagne: un test pour Keir Starmer

Arrivé au pouvoir en 2024 dans un contexte de rejet massif des conservateurs après 14 années de gouvernance, le leader du Labour peine aujourd’hui à convaincre. Accusé d’attentisme et de manque d’initiative, il a déçu. « Il y avait de fortes attentes mises sur le gouvernement, notamment par rapport à la situation économique du pays, mais aussi par rapport à d'autres questions comme celle de l'immigration, rappelle Thibaud Harrois, maître de conférences en civilisation britannique à l’université Paris-Sorbonne, mais le gouvernement travailliste n'a pas réussi pour l'instant à faire évoluer la situation. »



Crises à répétition

À cette déception s’ajoute une série de polémiques. L’affaire Peter Mandelson, ex-pilier du Labour nommé ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, a mis en cause le jugement de Keir Starmer. « Le Premier ministre est remis en cause autour de sa probité, autour de l'éthique du gouvernement », souligne encore Thibaud Harrois.



Autre sujet sensible : la recrudescence récente des actes antisémites. Le Parti travailliste est accusé de ne pas y répondre de façon assez efficace.



Résultat : une opinion publique de plus en plus sceptique, dans un pays toujours marqué par les difficultés économiques. « On attendait du gouvernement travailliste qu’il trouve des solutions (…) et en réalité, ils n’ont pas été capables de les trouver », conclut l’universitaire.



L’offensive de Reform UK et des Verts

Dans ce contexte, ces élections locales pourraient rebattre les cartes. Si les Conservateurs restent affaiblis, d’autres formations gagnent du terrain.



À trois ans des législatives de 2029, le parti d’extrême droite Reform UK arrive en tête des intentions de vote au niveau national avec 26%, selon l’institut YouGov. Il devance le Parti conservateur (19%), le Labour (18%) et les Verts (15%).



La formation emmenée par Nigel Farage espère capitaliser sur le mécontentement des Britanniques, notamment sur les questions d’immigration. À gauche, les Verts tentent également de s’imposer comme une alternative. Menés par Zack Polanski, ils séduisent une partie des électeurs déçus du Labour, malgré leurs propres controverses.



Enfin, les dynamiques régionales seront scrutées de près. En Écosse et au Pays de Galles, les partis indépendantistes pourraient enregistrer des avancées significatives. Au Pays de Galles, le Labour pourrait même perdre le contrôle du parlement local pour la première fois depuis sa création il y a 27 ans.



Ces élections constituent donc un moment clé pour Keir Starmer. « C’est un peu un test (…). Il est dans une position qui est quand même très compliquée », résume Alma-Pierre Bonnet, maitre de conférences en civilisation britannique à l’université Lyon 3 Jean Moulin. Contesté par ses adversaires, il l’est aussi en interne.



Mais un « putsch » à la tête du Parti travailliste apparaît délicat. Selon Thibaud Harrois, « vouloir prendre la place de Keir Starmer, c’est aussi vouloir assumer l’impopularité des travaillistes de manière générale. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à faire ça. »



Une analyse qui rejoint celle d’Alma-Pierre Bonnet : « C’est une possibilité en interne d’essayer de se débarrasser de lui (…) mais ça va être un processus assez compliqué. Montrer ce symbole d’absence d’unité (…), c’est vraiment un très mauvais message à envoyer aux électeurs. »



Une large défaite des travaillistes aux élections locales ne signifierait donc pas automatiquement le départ du Premier ministre, qui dispose encore d’une majorité confortable au Parlement. Et les élections législatives ne sont prévues qu’en 2029.