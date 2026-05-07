Drame à Saré Modou : une adolescente âgée de 13 ans perd la vie après une chute d’arbre

Un drame s’est produit ce mercredi 6 mai à Saré Modou, un village de la commune de Kéréwane, dans le département de Médina Yoro Foula (sud). Une fille âgée de 13 ans a perdu la vie après avoir chuté d’un arbre alors qu’elle était partie chercher des fruits sauvages en brousse, a appris le correspondant local de Pressafrik.



Selon les informations recueillies, la victime identifiée sous les initiales A. Pouye, élève en classe de cinquième, se trouvait avec d’autres jeunes dans la brousse durant l’après-midi lorsqu’elle est tombée de l’arbre qu’elle avait escaladé. L’adolescente a été évacuée en urgence vers une structure sanitaire. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures au cours de son transfert vers l’hôpital.



La gendarmerie a été alertée aux environs de 20h30, après le décès de la jeune fille. Le corps sans vie de la victime a été acheminé au Centre hospitalier régional de Kolda afin d’être examiné par le médecin légiste. Cette étape devra permettre aux autorités compétentes de déterminer officiellement les circonstances du décès.



Très éprouvée par cette disparition tragique, la famille de la petite A. Pouye attend désormais l’autorisation des autorités judiciaires pour pouvoir récupérer le corps et procéder à son inhumation.