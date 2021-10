Cameroun: recueillements et hommages aux obsèques du roi des Bamouns, Ibrahim Mbombo Njoya

Les obsèques officielles en l’honneur de Ibrahim Mbombo Njoya ont débuté peu après 11h heures, avec l’arrivée sur l’esplanade du musée des rois Bamouns du Premier ministre Joseph Ngute, représentant personnel du président de la République Paul Biya.



Ibrahim Mbombo Njoya était un fidèle et proche du président Biya et était considéré comme l'une des personnalités les plus influentes du pays. Le président Biya, qui a d'ailleurs décrété des obsèques officielles en son honneur, l’a fait décorer à titre posthume de la dignité de grand cordon du mérite camerounais.



Hommage unanime au monarque

Sur une place noire de monde, tout le peuple Bamoun est venu pleurer son roi et, parmi eux, étaient présentes de très nombreuses personnalités camerounaises et étrangères. La cérémonie a été essentiellement rythmée par les nombreux hommages rendus au défunt. Sa famille biologique, le peuple Bamoun en général, sa famille politique et la communauté des chefs traditionnel du Cameroun ou encore du représentant du secrétaire général de l’Unesco étaient à la cérémonie.



Tous ont salué la stature influente du monarque, sa carrière au sommet de l’administration camerounaise jusqu’au début de la décennie 1990, mais aussi son dévouement au rayonnement de la culture du peuple Bamoun, dont il aura été le roi pendant 29 ans.



La deuxième partie de ses obsèques a été conduite dans le respect des us et coutumes du peuple Bamoun, avec d’impressionnantes processions où étaient mêlés lamentations et actes de vénération du monarque défunt, finalement porté en terre en fin d’après-midi.