Camp pénal : le calme est revenu après la visite du ministre de la Justice

De violents affrontements entre détenus et gardes pénitentiaires ont éclaté ce mercredi à la prison de Camp pénal sis à Liberté 6. Suite à ces altercations, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Selon une source proche de l'Administration pénitentiaire, rapporte Seneweb, la visite de Me Ousmane Diagne a permis d'apaiser la tension au niveau de cette prison.



Toutefois, l'électricité et l'eau ont été coupées au camp pénal et les détenus sont enfermés dans les cellules. Des blessés ont été notés.



A noter que tout est parti d’une séance de fouille des chambres ce matin. Après que les gardes aient été mises au courant de la présence de chanvre indien dans des chambres qui a été dissimulé dans des matelas.