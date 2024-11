Campagne à Kolda : Mame Boye Diao et Doura Baldé se réconcilient devant Sonko

Les deux principaux rivaux de la région de Kolda (sud), Mame Boye Diao et Abdourahmane Baldé, surnommé Doura Baldé, ont décidé de faire la paix. Cette réconciliation a eu lieu hier samedi lors d'un meeting d'Ousmane Sonko. Les deux hommes, qui ont récemment intégré le mouvement Pastef, se sont serré la main devant le Premier ministre, marquant ainsi la fin de leur conflit, rapporte le Soleil Digital.



Ousmane Sonko n’a pas manqué de lancer des piques à l’encontre d’Amadou Ba, soutenant que ce dernier, n’ayant jamais rien fait pour Kolda, a réservé tous les hôtels de cette ville.



« On voulait passer la nuit à Kolda, mais on nous a dit qu’Amadou Ba a réservé tous les hôtels. S’il vient ici, demandez-lui ce qu’il a fait pour ce pays pendant tout le temps qu’il a été au pouvoir », a dit la tête de liste nationale de Pastef.