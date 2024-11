Campagne agricole 2024 : le prix du kg d'arachide fixé à 305 FCFA

Parmi les décisions majeures, le prix d’achat du kilogramme d’arachide a donc été fixé à 305 FCFA, marquant une hausse significative par rapport à l’année dernière. Cette augmentation reflète l’engagement du gouvernement à valoriser davantage le travail des producteurs agricoles et à garantir une meilleure rentabilité de leurs efforts.



Selon les services du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE), "cette mesure s’inscrit dans le cadre des priorités définies par la tutelle, visant à encourager la productivité agricole, renforcer l’attractivité du secteur et consolider la souveraineté alimentaire de notre pays."



D’après la même source, cette décision s’inscrit également dans le cadre du référentiel 2050, qui ambitionne "de faire de l'agriculture un moteur du développement économique". Le MASAE affirme sa disposition à accompagner toutes les parties prenantes et les acteurs de la chaîne agricole dans cette dynamique de transformation durable.