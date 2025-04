Campagne agricole 2025 : Ousmane Sonko annonce des mesures ciblées par filière

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce mardi le Conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2025, au terme duquel plusieurs mesures stratégiques ont été annoncées pour soutenir et structurer les principales filières agricoles du pays.



L’objectif affiché : renforcer l’autosuffisance alimentaire, améliorer la productivité et valoriser les chaînes de valeur locales. Voici, filière par filière, les principales décisions prises :



- Maïs : commercialisation de 5 000 tonnes en partenariat avec IMaï plus appui à la semence hybride pour augmenter les rendements.

-Banane : construction de digues de protection, lutte contre les maladies, financements ciblés pour atteindre l’autosuffisance.

-Riz : signature de contrats programmés avec les riziculteurs, renforcement de l’irrigation, acquisition de matériel motorisé.

-Anacarde (noix de cajou) : régulation des exportations, promotion de la transformation locale.

-Coton : paiement des arriérés dus aux producteurs, distribution des engrais avant le 15 mai 2025.

Horticulture : mise en place d’une planification modulaire, investissements dans les infrastructures de stockage.

-Mil et sorgho: introduction de semences hybrides adaptées.

-Blé : poursuite des tests de production, dans le cadre de l’expérimentation nationale.



Recherche & innovation agricole

Le gouvernement prévoit également de renforcer l'appui scientifique et technique : une réunion de travail sur l’ISRA (Institut sénégalais de recherches agricoles) est prévue d’ici le 15 mai, pour sa redynamisation.