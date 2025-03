Campagne arachidière 2025 !!! L’envers du Décor (Par Xavier DIATTA)

Cette semaine, j’ai parcouru les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor dans le cadre d’une collecte de données économiques pour Casa Industries SA.



J’ai fait des rencontres au cours desquelles, j’ai entendu des complaintes de producteurs d’arachides, vu à travers les regards, une désillusion, senti une inquiétude qui monte et une grande préoccupation.



Oui, il semble que la campagne arachidière 2025 soit en passe de devenir un supplice pour ces producteurs rencontrés. Constituent-ils un échantillonnage représentatif ? Certainement car tous parlent au nom d’organisations faitières.



En y réfléchissant, j’ai relevé une certaine cohérence dans le propos qui me font voir les incohérences dans la conduite de la campagne arachidière.



La première incohérence qui saute aux yeux est la fixation du prix au producteur de 305 F/ Kg sur tout le territoire national. Chiche ! Un bon prix de prime abord.



Le hic se trouve ailleurs. Que l’acheteur soit dans la région de Ziguinchor ou de Kolda, il a l’obligation d’acheter à 305 F le Kilo d’arachide, c’est parfait pour l’équité économique.



Mais de fait, une discrimination plus insidieuse est établie dans la pratique.



Le client qui arrive, va plus se préoccuper de l’enclavement que du prix car une fois qu’il achète, il devra résoudre l’unique équation qui lui est imposée : comment sortir son camion. Et donc le transport.



Factuellement tous ceux qui disposent de cash se ruent vers les zones les plus proches pour ne pas s’encombrer du problème de transport de l’hinterland aux routes nationales.



Les zones enclavées et dépourvues de pistes de productions sont lésées. C’est d’ailleurs ce qui explique la raréfaction des potentiels clients à l’intérieur du pays.



Si l’on se fie aux commentaires populaires la collecte n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière.



Certains avancent même que pour les régions de Kolda et Sédhiou moins de 50% de la production a trouvé acquéreurs. L’horloge tourne et le désarroi s’installe chez certains producteurs de l’arachide.



Si rien n’est entrepris, comme par exemple l’ouverture exceptionnelle des exportations, des familles entières vont connaitre la faim avec le risque de voir certains agriculteurs abandonner définitivement la culture de l’arachide.



Les chiffres des stocks disponibles ici en Casamance, annoncés par ces producteurs, me donnent le tournis. Je laisse le soin aux institutions habilitées dévoiler les niveaux.



Je suis de ceux qui prônent la transformation de nos matières premières. Mais manifestement nous n’en avons pas la capacité.



J’ai aussi rencontré des opérateurs qui me disent acheter des graines pour les semences. J’ai tout de suite compris pourquoi chaque année, beaucoup d’agriculteurs se plaignent de la qualité car ceux-là qui achètent font tout et n’importent quoi sauf la rigueur qui sied lorsqu’on parle de semence.



IL semblerait que le challenge est uniquement d’être éligible à fournir des semences pour une campagne.



Que Dieu bénisse le Sénégal



PS : J’ai aussi rencontré des maïsiculteurs au bord du désespoir car ils détiendraient des quantités importantes de maïs, qu’ils n’arrivent pas à écouler. Si vous avez une piste, vous sauverez des familles entières.





Xavier DIATTA

Casa Industries Sa