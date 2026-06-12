Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Sénégal : Cheikh Thioro Mbacké démissionne de la vice-présidence de l’Assemblée nationale



Sénégal : Cheikh Thioro Mbacké démissionne de la vice-présidence de l’Assemblée nationale
Membre du parti Pastef (majorité parlementaire), le député Cheikh Thioro Mbacké a démissionné ce vendredi 12 juin de son poste de vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, dans une lettre adressée à Ousmane Sonko (président de l’institution) sur les réseaux sociaux.

«Par la présente, je viens respectueusement vous faire part de ma décision de démissionner de mes fonctions de vice-président de l’Assemblée nationale, tout en conservant pleinement mon mandat de député au sein de la représentation nationale», a écrit Cheikh Thioro Mbacké.

Selon le député, cette décision «résulte d’une réflexion approfondie et procède de convenances personnelles et politiques» qui le conduisent à se «consacrer davantage à d’autres responsabilités et priorités», tout en poursuivant son engagement au service du Sénégal à travers le mandat parlementaire.
Autres articles

Charles KOSSONOU

Vendredi 12 Juin 2026 - 13:20


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter