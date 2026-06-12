Sénégal : Cheikh Thioro Mbacké démissionne de la vice-présidence de l’Assemblée nationale

Membre du parti Pastef (majorité parlementaire), le député Cheikh Thioro Mbacké a démissionné ce vendredi 12 juin de son poste de vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, dans une lettre adressée à Ousmane Sonko (président de l’institution) sur les réseaux sociaux.
«Par la présente, je viens respectueusement vous faire part de ma décision de démissionner de mes fonctions de vice-président de l’Assemblée nationale, tout en conservant pleinement mon mandat de député au sein de la représentation nationale», a écrit Cheikh Thioro Mbacké.
Selon le député, cette décision «résulte d’une réflexion approfondie et procède de convenances personnelles et politiques» qui le conduisent à se «consacrer davantage à d’autres responsabilités et priorités», tout en poursuivant son engagement au service du Sénégal à travers le mandat parlementaire.
«Par la présente, je viens respectueusement vous faire part de ma décision de démissionner de mes fonctions de vice-président de l’Assemblée nationale, tout en conservant pleinement mon mandat de député au sein de la représentation nationale», a écrit Cheikh Thioro Mbacké.
Selon le député, cette décision «résulte d’une réflexion approfondie et procède de convenances personnelles et politiques» qui le conduisent à se «consacrer davantage à d’autres responsabilités et priorités», tout en poursuivant son engagement au service du Sénégal à travers le mandat parlementaire.
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