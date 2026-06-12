Sénégal : Dr Ismaila Diallo, premier vice-président de l’Assemblée nationale, annonce sa démission

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Dr Ismaila Diallo, a annoncé ce vendredi 12 juin sa démission de son poste, tout en gardant son mandat de député, dans un message publié sur les réseaux sociaux.



Si le député justifie cette décision par «un esprit de responsabilité et de fidélité à (son) engagement» politique, selon nos informations, cet acte aurait été posé pour permettre une nouvelle élection au cours de laquelle le poste de premier vice-président reviendrait à El Malick Ndiaye, qui avait démissionné pour permettre à Ousmane Sonko de devenir président de l’Assemblée nationale.