Tivaouane : 18.681 candidats enregistrés aux examens de fin d’année

L’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF), Issa Ndior, a annoncé, le 11 juin 2026, que le département de Tivaouane accueillera 18.681 candidats aux examens scolaires de fin d’année 2026.



Lors d’une réunion préparatoire tenue à la préfecture, il a déclaré que 9.864 élèves sont inscrits au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), dont 5.681 filles. Selon lui, l’IEF a signalé une légère baisse des effectifs par rapport à l’année précédente.

Il a également souligné la principale innovation de cette session est la suppression de l’examen d’entrée en sixième.



Pour le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), il a soutenu que 5.987 candidats sont attendus, dont 3.574 filles, soit une hausse de 571 candidats par rapport à l’année dernière.



Concernant le Baccalauréat, d’après l’inspecteur, 2.830 candidats sont inscrits, dont 1.636 filles et 1.194 garçons. Issa Ndior a également indiqué que les séries littéraires restent largement dominantes avec 2.121 candidats, contre 701 pour les séries scientifiques.



D’après l’APS, les épreuves du CFEE se dérouleront les 17 et 18 juin 2026, avec une session de remplacement prévue les 13 et 14 octobre. Le Baccalauréat débutera le 30 juin, tandis que le BFEM est programmé pour le 14 juillet. La session de remplacement du Bac est fixée au 1er octobre 2026.