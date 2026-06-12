L’Ethiopie expulse la journaliste Augustine Passilly, correspondante française du média «La Croix»

Correspondante française en Éthiopie pour le journal "La Croix" depuis septembre 2023, Augustine Passilly a été expulsée du pays ce 12 juin 2026. Le quotidien, qui s’est confié à l'AFP, dénonce une «décision arbitraire» pour la liberté de la presse.



«C'est une décision incompréhensible qui est une atteinte à la liberté de la presse. Elle a été expulsée à partir du moment où on lui a retiré son accréditation» en début de semaine, au retour d'un reportage au Tigré, région instable du nord du pays, a affirmé Thomas Hofnung, chef du service international de «La Croix».



Pour l’heure, les autorités éthiopiennes n’ont pas encore réagi à cette décision.