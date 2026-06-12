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L’Ethiopie expulse la journaliste Augustine Passilly, correspondante française du média «La Croix»



L’Ethiopie expulse la journaliste Augustine Passilly, correspondante française du média «La Croix»
Correspondante française en Éthiopie pour le journal "La Croix" depuis septembre 2023, Augustine Passilly a été expulsée du pays ce 12 juin 2026. Le quotidien, qui s’est confié à l'AFP, dénonce une «décision arbitraire» pour la liberté de la presse.

«C'est une décision incompréhensible qui est une atteinte à la liberté de la presse. Elle a été expulsée à partir du moment où on lui a retiré son accréditation» en début de semaine, au retour d'un reportage au Tigré, région instable du nord du pays, a affirmé Thomas Hofnung, chef du service international de «La Croix».

Pour l’heure, les autorités éthiopiennes n’ont pas encore réagi à cette décision.
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Charles KOSSONOU

Vendredi 12 Juin 2026 - 13:03


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