Campagne de commercialisation arachidière : 194 tonnes collectées à Sédhiou

La campagne de commercialisation arachidière 2024-2025 qui a officiellement démarré le 5 décembre sur tout le territoire national, se déroule bien Sédhiou (sud), avec la collecte de 194 tonnes à Bogal et Tankon, les deux principaux points de vente de la région, situés dans le département de Bounkiling.



"La collecte d’arachide a démarré dans la région de Sédhiou résultant une collecte de 194 tonnes d’arachide dans deux points notamment Bogal et Tankon situés dans le département de Bounkiling’", a fait savoir le Directeur régional du développement rural (DRDR) et repris par L'APS.



Le directeur régional du développement rural a fait part du bon déroulement des opérations de collecte et le respect du prix plancher fixé à 305 CFA pour la campagne de commercialisation 2024-2025 qui a démarré le 5 décembre dernier sur l’ensemble du territoire national.