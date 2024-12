Campagne de commercialisation arachidière : le Dg de la SONACOS exhorte les producteurs à ne pas brader leurs stocks

Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), El Hadji Ndane Diagne, a exhorté, samedi, à Ziguinchor (sud), les producteurs à ne pas brader leurs stocks de graines d’arachide, réitérant l’engagement du gouvernement pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation arachidière 2024-2025.



« Nous invitons les producteurs et agriculteurs à ne pas brader leurs stocks et à ne pas vendre à un prix moins que le prix plancher (305 francs/kg) qui est homologué par l’État », a-t-il lancé et rapporté par l'APS.



Le Directeur général de la SONACOS procédait au lancement de la campagne de commercialisation agricole 2024 -2025 à l’usine de Ziguinchor où il a remis à un opérateur un chèque d’un montant de 23 millions 452 mille francs CFA.



« Il ne faut pas aller sur les loumas (marchés hebdomadaires). Il faut travailler avec les opérateurs et faire venir vos stocks dans les seccos de la SONACOS », a insisté le DG de la Sonacos, en présence du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne.



« C’est avec tout un plaisir que nous avons réussi [à recevoir] les premiers camions à Ziguinchor. Nous savons bien que la zone sud reçoit les premiers camions en dernier. Ils (camions) sont un cycle long de 120 jours. Mais, nous avons été ravis de recevoir les premiers camions des opérateurs », a salué M. Diagne.