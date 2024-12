Campagne de distribution de médicaments contre les MTN : And Gueusseum appelle à l'engagement de ses membres

Dans un communiqué daté du 22 décembre 2024, And Gueusseum a appelé ses membres à procéder à la collecte et à la transmission quotidienne des données sanitaires relatives aux régions concernées (Dakar, (Diamniadio), Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Sédhiou, Thiès et Ziguinchor) durant la période mentionnée, afin d'assurer le succès de la campagne. Par ailleurs, la plateforme des organisations syndicales a invité le ministère de la Santé à mettre en place les intrants et la logistique nécessaires dans les meilleurs délais et conditions, pour atteindre les objectifs de la campagne, à l'instar de la précédente campagne contre les MTN ainsi que celles concernant la rougeole et la rubéole, qui ont rencontré un franc succès.



Comme le précise la note, la plateforme « est adepte d'une politique de santé plus préventive que curative ». Elle appelle donc ses militants et sympathisants à s'engager activement dans la deuxième phase de la campagne de distribution massive de médicaments contre les maladies tropicales négligées (MTN), telles que la schistosomiase et les géohelminthiases, prévue du 6 au 10 janvier 2025.



L’importance stratégique de l’élimination de ces pathologies est d’autant plus cruciale qu'elles entraînent des conséquences dramatiques : graves handicaps, anémie, retards de croissance chez les enfants, complications pendant les grossesses, ainsi qu’une diminution des performances scolaires et de la productivité. En outre, ces maladies causent d'innombrables souffrances physiques et morales.