Campagne de la Coalition Diomaye Président : Azoura Fall rejoint la caravane et se dit plus déterminé que jamais

Récemment sorti de prison, Azoura Fall se dit encore plus déterminé dans son combat « patriotique ». Prenant part à la caravane de la Coalition Diomaye Président qui se dirige ce mercredi vers Tivaoune, M. Fall a affirmé qu’il est plus que jamais déterminé envers le parti dissous Pastef.



« Je vais aller en campagne avec la Coalition Diomaye Président. Je dis à la population d'être prête, car Sonko, c'est Diomaye et qu'on arrive. Quant à Macky Sall, je lui dis qu'on lui va montrer qu'on est plus fort que lui et on ne lui fera pas de cadeau. Nous les patriotes avons fait une pétition pour lui dire qu’on ne lui pardonne pas ce, même si les marabouts nous le demandent et on leur demande de ne pas intervenir. Macky Sall a longtemps fait ce qu'il voulait et c'est à notre tour », a-t-il lancé.



Azoura Fall surnommé "le porteur de drapeau ", a indiqué qu'il le ressortira une fois que Ousmane Sonko sera libéré. Toutefois, il n'a pas manqué de prévenir le parti au pouvoir en leur disant qu'ils partent en paix sans problème.