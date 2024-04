"Ce que nous avons demandé au Président Diomaye..." (René Lake)

À quelques jours de l'élection présidentielle du 24 mars dernier, la plateforme "Sursaut citoyen" avait contacté les différents candidats au scrutin pour un "engagement, qui une fois élu, respectera les libertés et le pacte de la bonne gouvernance". Seuls certains d'entre eux ont signé le pacte. Le Président élu, Bassirou Diomaye Faye, en faisait partie.



"C'est au lendemain de la victoire du Président Diomaye, que nous lui avons envoyé une lettre, non seulement pour le féliciter mais aussi de lui exhorter à respecter son engagement de défendre les libertés et droits humains, et la bonne gouvernance, en tant que candidat élu", a révélé le fondateur de "Sursaut citoyen", René Lake.



Informant "l'ouverture" et la "disponibilité du Président Faye à respecter ses engagements", M. Lake estime que "ces valeurs démocratiques sont primordiales dans toute gouvernance". Ayant passé plus d'un mois sur le fauteuil présidentiel, Bassirou Diomaye Faye a déjà commencé à prendre des décisions dans le sens, dit-il, de la reddition des comptes et de la bonne gouvernance.



René Lake a exposé les différents points auxquels il a échangé avec le nouveau chef de l'État. "Nous lui avons donc demandé les points suivants : sa démission au parti Pastef-Les Patriotes, son engagement à renforcer les libertés et l'indépendance de la justice, l'organisation des Assises sur l'indépendance de la justice, la transformation de la CENA en CENI et la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et la protection des lanceurs d'alerte", a indiqué M. Lake, qui encourage le président de la République qui, dit-il, tire dans ce sens.



René Lake n'a pas manqué de rappeler "l'importance des réformes institutionnelles" et considère qu'il "faudra accompagner le nouveau gouvernement dans la voie de la bonne gouvernance et dans l'élan patriotique".