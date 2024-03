Campagne électorale : Amadou Ba prend de l’assurance et traite le programme de la coalition Diomaye Président de « Yeuffou doff »*

Lors de sa prise de parole, Mansour Faye a soulevé quelques points phares du programme de la coalition Diomaye Président. Des points, dont la création d’une monnaie locale, la révision des contrats internationaux, les pourcentages du Sénégal dans l’exploitation des ressources naturelles qui ne sont autres que le gaz et le pétrole. « J’ai entendu dire qu’ils comptent changer la monnaie, j’aurais besoin de ton expertise à ce propos. J’ai aussi entendu dire s’ils gagnent, ils vont renégocier les contrats internationaux. Vous êtes un professeur et j'attends votre analyse à ce sujet. M.le président, j’ai entendu que l'on a vendu notre fleuve et je ne sais pas comment on peut vendre un fleuve », a soumis le maire de Saint-Louis au candidat de la majorité.



Amadou Ba appelle à l'union des coeurs



Répondant à la sollicitation de Mansour Faye sur ces points, Amadou Ba a d’abord appelé ses amis de BBY à s’unir. « Je vais commencer par l'unité entre nous. Il faut qu’on s’unisse comme des enfants d’une même mère et du même père, car c'est dans l'unité qu'on peut arriver à instaurer la paix et la stabilité du pays. Si chacun s'en va de son côté, on ne réussira pas, on va travailler ensemble pour une victoire », a -t-il fait savoir à ses collègues.



Le candidat de BBY crache sur le programme de Diomaye Président



Revenant sur la requête de l’édile de Saint-Louis, Amadou Ba n’y est pas allé par quatre chemins, il en a profité pour cracher du feu sur le programme de la coalition Diomaye Président même s’il ne l’a pas cité nommément. Pour le candidat de Macky Sall ce programme mis en place n’est qu’une mascarade, des gamineries, et qu’il n’y a rien de concret. « On ne peut pas confier le pays à des personnes inexpérimenté, des incapables et incompétentes. C’est comme si tu envoies un élève qui fait la classe de CI pour passer le baccalauréat, il y aura forcément problème. C’est ce manque de niveau qui est à l'original de ces propos insensés », a déclaré le candidat de Macky Sall.



À l’en croire le programme de la coalition Diomaye président n’est que de la triche, ils ont fait du copier coller. « Ils ont copié leur programme. Chacun de leur plan est basé sur trois axes, ce que l’on appelle transformation socioprofessionnelle, ils le titrent autrement, développement du capital humain, ils ont mis capital social ou un truc du genre, gouvernance paix et sécurité, ils lui trouvent une autre interpellation. Tout le monde le sait. Mais si tu n’es pas instruit et tu veux recopier sur quelqu’un, il y aura énormément de fautes. Quand on n’a pas de niveau ou que tu n’as pas fréquenté l’école et qu’on veut jouer à l’intellectuel, non seulement l’écriture fera défaut par ce que tu ne sais même pas ce que tu écris, mais aussi, ce sera flagrant. Quand les gens font des voyages d’affaires à la rencontre des investisseurs pour développer le pays, toi, tu te lèves un bon jour pour dire que tu vas changer la devise de la monnaie, que tu vas créer une monnaie locale. Je me dis juste que s’ils l’ont dit, c’est parce qu’ils ne savent pas, ou bien, ils l’ont dit sans s’en rendre compte », a lancé Amadou Ba.



En plus, poursuit-il, « là où en est le monde, la seule chose qui peut aider, c’est d’avoir une monnaie commune avec les pays voisins, même en Europe plus de 20 pays se sont mis d’accord pour la circulation d’une monnaie commune. C’est déjà assez compliqué avec le CFA malgré le nombre de pays avec qui nous le partageons, à plus forte raison une monnaie à part. On ne blague pas avec la monnaie. Leur idée est nuisible à la société, et ce n’est pas bon pour le développement de notre pays. C’est ce qui prouve que si on leur confiait le pays, ils ne réussiront pas à tenir trois mois sans l’entraîner dans une faillite totale. C’est comme par exemple un enfant qui joue et que sa maman lui demande « yeufou doff yi moyy lann », c’est quoi ces trucs de malades. C’est à cela que se résume leur projet.

Concernant le projet des renégociations des contrats internationaux, Amadou Ba a évoqué l’insécurité juridique. « C’est ce que le blanc appel insécurité juridique, tous les pays qui en ont fait les frais ont payé le prix lourd. Surtout que ceux qui le disent n’en savent rien. Le Sénégal est un pays de droit. Quand on signe un contrat international, ça engage automatiquement le pays qui est en collaboration avec d’autres pays et/ ou entreprises. Y a rien de pire que de donner de faux espoirs aux gens, de promettre une chose qui est impossible que tu sais que tu ne pourras pas honorer », a soutenu le candidat à la présidentielle.

Pour lui le programme mise sur pied par la coalition Diomaye President n’est que des "bla bla bla". « Ce n’est que des paroles en l’air, car quand on signait les contrats, on a pris toutes les mesures nécessaires. Le Sénégal n’a pas fait, ce que la Chine n’a pas fait, ce que les États-Unis n’ont pas fait ».



Président de l'emploi des jeunes



«Je suis le président de l’emploi des jeunes, et c’est ma priorité. Je ne suis pas de ceux qui font des promesses en l’air. Ceux qui ont comme plan mettre le pays dans le chaos, on ne devrait pas leur laisser même une petite chance», a encore confié Amadou Ba..



Étalant son programme, il a par ailleurs promis des projets pour l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes, la généralisation de la retraite pour les non-fonctionnaires avec plus de 65 ans, des accompagnements financiers pour les coiffeuses et les tailleurs,…