Campagne électorale: Cheikh Issa Sall plaide pour une exploitation judicieuse du potentiel économique de Kédougou

Dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre 2024, Cheikh Issa Sall, tête de liste de la coalition de l’Unité, a rendu visite aux populations de Kédougou (sud-est), Fongolimbi, Niangalan Gounass et Saraya. Il a souligné l'énorme potentiel économique et culturel de la région, tout en déplorant son sous-développement.



« Kédougou regorge de ressources, mais elles sont hélas sous-exploitées », a-t-il déclaré. D’après Le Soleil Digital, Cheikh Issa Sall a promis d'être « l'avocat des populations locales à l'Assemblée nationale, afin de garantir que les richesses de la région soient judicieusement exploitées pour leur bénéfice ».



Le leader de la coalition de l’Unité a rencontré des dignitaires religieux, des groupes d'intérêt économique (GIE) de femmes et des associations de jeunes. Au cours de cette rencontre, il a échangé avec eux sur les enjeux locaux.