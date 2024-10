Campagne électorale : Pr Babacar Gueye condamne les violences politiques et invite les acteurs au respect des règles

Le professeur Babacar Guèye, président du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE), condamne les violences constatées durant cette campagne électorale. Il exhorte les acteurs politiques à respecter les règles fondamentales de notre pays.



« C’est une violence que nous condamnons de toutes nos forces. Nous appelons tous les acteurs à faire preuve de plus de sérénité, à revenir à la raison, à respecter les règles qui ont gouverné le pays jusqu’ici. Les règles relatives aux relations pacifiques entre les différents segments de la société entre les différents membres de la société », a dit le président du COSCE.



Le président du COSCE s’exprimait ce jeudi lors du lancement du Projet « Saxxal Jamm », une plateforme d’organisation de la société civile qui prône la pacification de l’espace politique sénégalais.



« Ce qui a motivé la mise en place de ce projet, c’est la succession d’actes de violences auxquelles nous avons assisté depuis quelques années en particulier depuis 2021, nous avons assisté à une désescalade de la violence dans le champ politique », a expliqué le professeur Babacar Guèye.



« Et nous nous sommes dits qu’il est temps d’intervenir, de faire quelque chose pour essayer de rétablir la paix dans les relations et la sérénité dans les relations politiques. C’est surtout le champ politique qui est affecté par la violence », a dit le Pr de droit constitutionnel.