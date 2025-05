Danses obscènes à l’école Antoine de Padoue : l’IA de Ziguinchor dénonce des « dérives morales » et appelle à la vigilance

L'Inspection d'Académie de Ziguinchor exprime sa consternation suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant des jeunes filles exécutant des danses à caractère obscène à l'occasion d'une manifestation organisée par l'École privée laïque Antoine de Padoue de Ziguinchor.



Dans un communiqué, l’Inspecteur d’Académie, Papa Gorgui Ndiaye, annonce que cet incident est survenu lors de la soirée culturelle organisée le 09 mai 2025 au terrain de Basket du CDEPS de Ziguinchor dans le cadre de la célébration des « 72 heures » du Gouvernement scolaire dudit établissement.



Il déplore vivement ces « écarts de comportements qui heurtent profondément les valeurs morales et éducatives défendues par l'école ».



Pour lui, ces « dérives sont d'autant plus regrettables dans un contexte où les autorités en charge de l'éducation sont résolument engagées dans le renforcement de l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs à travers la nouvelle Initiative pour une Transformation humaniste de l'Éducation (NITHE) ».



M. Ndiaye annonce avoir pris toutes les dispositions, avec ses services compétents, pour faire la lumière sur les circonstances ayant conduit à ces « agissements inacceptables afin de situer les responsabilités ».



Par ailleurs, l’Inspecteur d’Académie de Ziguinchor engage les chefs d'établissements à renforcer la « vigilance sur les activités initiées par les gouvernements scolaires pour un strict respect des valeurs culturelles et morales ».