Dernière minute : Azoura Fall et Kaïré placés sous mandat de dépôt

Les militants du parti Pastef, Azoura Fall et l’influenceur Kaïré, ont été placés sous mandat de dépôt ce mardi 13 mai à l’issue de leur présentation devant le procureur. Ils seront jugés jeudi prochain, informe leur avocat Me Bamba Cissé.



Les deux hommes connus pour leur activisme sur les réseaux sociaux, ont été placé en garde à vue hier lundi, et sont poursuivis « attentat aux bonnes mœurs. »