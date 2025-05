Présidentielle en Guinée: depuis Abidjan, le Premier ministre avance la date de décembre 2025

Face aux investisseurs présents à l’Africa CEO Forum, le Premier ministre de Guinée a, pour la première fois, détaillé le calendrier des échéances politiques à venir. Par ces simples mots : « 21 septembre 2025, le référendum constitutionnel sera organisé. Décembre 2025, à la fois l’élection présidentielle et l’élection législative. »Actuellement, le gouvernement procède à l’enrôlement de la population sur le fichier de l’état civil et sur le fichier électoral. Un socle pour la refondation de l’État, selon le Premier ministre.Amadou Oury Bah a aussi insisté sur la concrétisation du projet minier Simandou. L’arrivée du premier train chargé de fer au port de Morebaya est prévue le 25 novembre, illustration du retour de la Guinée au premier plan, selon le Premier ministre.Le chef du gouvernement a également promis la fin dans les 12 mois des problèmes de production d’énergie. Et il a osé : « Nous serons même exportateurs d’électricité si nos industries ne prennent pas tout. »Pas un mot, en revanche, sur les tensions très fortes que traverse la Guinée . À ce jour, on est toujours sans nouvelle des représentants de la société civile Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah, disparus depuis des mois.