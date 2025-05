Affaire Farba Ngom : ses avocats dénoncent une “dérive judiciaire” et des “violations graves” des droits de la défense

Réunis en conférence de presse ce mardi 14 mai, les avocats de Farba Ngom ont vivement fustigé la procédure engagée contre leur client, incarcéré depuis trois mois. Face à la presse, Mes Doudou Ndoye, Baboucar Cissé et Abdou Dialy Kane ont dénoncé ce qu’ils qualifient de « dérives judiciaires, de violations des droits humains » et « d’acharnement » contre le député-maire d’Agnam.



Selon l’ancien ministre de la Justice, Me Doudou Ndoye « le Sénégal n’est pas un pays de droit et ce qu’on a fait à Farba Ngom n’est pas juste. On l’a enfermé depuis trois mois parce qu’il est riche. Les Sénégalais doivent maintenant avoir peur d’être riches. » Avant d’ajouter : « Je ne dis pas qu’il est innocent ou coupable, mais quand on accuse quelqu’un, on doit amener des preuves. Or, Farba Ngom a été emprisonné sans motif valable. »



Pour Me Baboucar Cissé, la situation relève du “scandale judiciaire”. « Les droits de Farba Ngom ont été manifestement violés. C’est une violation manifeste de la loi, on piétine la loi pour atteindre une personne mais il faudrait arrêter ces dérives judiciaire il faudrait arrêter cette violation manifeste des droits de l’homme. ce qu’a fait le juge d’instruction dans le dossier de Farba c’est grave, c’est un scandale qu’il faut décrier qu’il faut fustiger parce que trop c’est trop. Il faut que s’arrête qu’on arrête ce processus de démolition et destruction », a-t-il alerté. L’avocat a cité l’arrestation du frère de Farba, Demba Ngom, et de son tailleur, tous deux détenus alors qu’ils n’étaient pas mentionnés dans le rapport de la Centif. Il a aussi évoqué la convocation prochaine, le 19 mai, de deux autres frères, Birane et Ismaila Ngom. « On veut décimer toute une famille, au nom de quoi ? Ce que nous voyons aujourd’hui dépasse le cas de Farba. On veut humilier une famille, une communauté. À ce rythme, tous les proches de Farba Ngom se retrouveront en prison », a-t-il martelé. « À ce rythme, a-t-il ironisé, il ne restera plus qu’à transformer Agnam en prison à ciel ouvert. »



“Des saisies illégales ont été opérées”



Prenant la parole à son tour, Me Abdou Dialy Kane a insisté sur ce qu’il qualifie d’abus de pouvoir du parquet. « Farba Ngom est complètement innocent. Mais la manipulation des concepts juridiques par le ministère public montre à quel point ce parquet dispose de pouvoirs exorbitants. Et ce pouvoir exorbitant du ministère public, comme vous le savez, a été décrié par les tenants actuels du pouvoir quand ils étaient dans l'opposition. Mais depuis qu'ils ont accédé au pouvoir, avez-vous entendu un seul d'entre eux en train de reposer sur ce débat ? Personne n'a entendu l'un des tenants du pouvoir actuel décrier les pouvoirs exorbitants du parquet», a-t-il dénoncé. Il a rappelé que même si une chambre d’accusation accorde la liberté provisoire, il suffit que le parquet fasse appel pour maintenir une personne en détention. « Parce que ce parquet-là, même si une chambre d'accusation composée de cinq magistrats du siège vous accorde la liberté, il suffit que ce parquet fasse appel pour que vous demeuriez en prison. C'est ça les pouvoirs exorbitants du ministère public », s’est-il indigné.



Me Kane a enfin souligné que des saisies sur les comptes bancaires de Farba Ngom ont été effectuées alors qu’il n’était même pas encore inculpé, ce qui constitue selon lui une violation flagrante de la loi. « Je voudrais que l'opinion comprenne que les droits de Farba Ngom sont en train d'être violés. Et de façon très grave, des saisies ont été opérées alors que Farba n'était même pas encore inculpé. Alors que la loi et on ne peut plus claire, le juge d'instruction ne peut prendre des mesures conservatoires que sur les biens de l’inculpé. Alors que dans le cas d'espèce, alors que Farba n'était pas encore inculpé, des saisies ont été pratiquées sur ses avoires bancaires. »