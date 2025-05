Affaire Azoura Fall : Alioune Tine plaide pour des soins médicaux et des alternatives à la détention

Alioune Tine, fondateur du Think Tank Africa Jom Center, s’est exprimé sur l’affaire Azoura Fall via le réseau social X. Le défenseur des droits humains a appelé à une prise en charge médicale de l’activiste, estimant « qu’il a d’abord besoin de soins ».



« L'insulte doit être bannie de notre conduite, mais la détention et la prison n'est pas la solution pour punir les insulteurs. Trouver une alternative à la détention », a plaidé l’ancien président de la RADDHO.



De son côté, l’avocat Me Abdoulaye Tall a confirmé l’état de santé préoccupant de son client, affirmant qu’Azoura Fall souffre de troubles physiques et mentaux. « Sa détention a gravement affecté sa santé. Il souffre désormais de problèmes articulaires, ainsi que de complications au niveau du foie et des poumons », a-t-il déclaré hier, lundi, face à la presse.



Pour rappel, Azoura Fall, membre du parti Pastef actuellement au pouvoir, a été placé en garde à vue le lundi 12 mai après son audition par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Il est poursuivi pour « attentat aux bonnes mœurs », suite à la diffusion d’une vidéo sur TikTok dans laquelle il tenait des propos injurieux envers l’ancien président Macky Sall et des responsables de l’Alliance pour la République (APR).