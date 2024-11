Campagne électorale à Kédougou : Amadou Ba accueilli en héros, appelle à l’unité pour le développement de la région

La Coalition "Jamm Ak Njariñ" a réalisé une mobilisation impressionnante ce vendredi 1er novembre à Kédougou (sud-est) pour le sixième jour de campagne des législatives. Dès son arrivée, Amadou Ba, ancien Premier ministre et tête de liste de la coalition, a été acclamé par les habitants de Kédougou, jeunes, femmes et personnes âgées, scandant son nom avec enthousiasme.



Certains militants, s'exprimant auprès de PressAfrik, ont admis que les jeunes de Kédougou avaient pu se tromper lors de la présidentielle, mais qu’ils comptent rectifier cela en offrant la majorité à "Jamm Ak Njariñ" pour les législatives.



Dans son discours, Amadou Ba a d'abord adressé ses salutations à la communauté chrétienne en ce jour de célébration de la fête de Toussaint, rappelant la belle cohabitation entre musulmans et chrétiens dans ce pays qui est le Sénégal.



Ensuite sous les applaudissements et acclamations des Kédovins, scandant "la vie est devenue dure depuis ton départ", Amadou Ba a confirmé le soutien enthousiaste des militants, exprimant sa confiance en une victoire de la coalition dans cette région.



Il en a profité pour tendre la main à Sylla et Guirassy à rejoindre la coalition de l’espoir. « Je vous demande de me rejoindre dans la coalition de l'espoir. Je sais qu’on n’est pas du même bord que vous êtes dans vos projets, mais le mien est mieux donc je vous demande une fois de plus de rejoindre la coalition qui travaille pour le développement et l'émergence du Sénégal », a lancé le leader de « Nouvelle Responsabilité ».



Saluant encore une fois la forte mobilisation et l'accueil des populations de Kédougou, Amadou Ba a indiqué que « nous sommes des Sénégalais et le pays est indivisible donc il n’y a pas besoin de se chamailler, d'insulter ou encore de tenir certains discours haineux. Parce qu’à beau parler il n'y a que la vérité qui triomphera. Kédougou est une région difficile, mais une région avec beaucoup de potentialités ».



« Le problème de l'orpaillage l'ANSD (Agence nationale de la statistique et de la démographie) avait effectué une enquête dessus en 2017 et c'était à ma demande, heureusement, je vois que le gouvernement travaille dessus, mais je leur rappelle juste qu'il y a des rapports déjà disponibles à l'ANSD », a laissé entendre la tête de liste nationale de la Coalition “Jamm Ak Njariñ”.