Campagne législatives : Abass Fall présente ses excuses et regrette ses propos

Abass Fall, le candidat de la liste de Pastef à Dakar, a publié une vidéo dans laquelle il s'adresse aux Sénégalais, et en particulier à ses militants, pour présenter ses excuses et exprimer ses regrets concernant ses précédents propos. Ce message fait suite aux déclarations de Monsieur Fall faites hier, dimanche, lors de l’ouverture de la campagne électorale. La caravane de l'ancien parlementaire a été attaquée à Mermoz-Sacré-Cœur.



« Je regrette mes propos. Je les regrette pour mes militants et pour ceux qui m’aiment. C’est pourquoi je lance un appel au ministre de l’Intérieur. Quelques jours avant le début de la campagne, il avait publié un arrêté interdisant le port d'armes, alors qu'hier, des individus ont sorti des armes pour tirer sur ma caravane », a déclaré Abass Fall.



Il a également affirmé avoir parlé avec le cœur : « C’est le cœur qui a parlé, et je regrette ces propos. Je les regrette pour mes sympathisants, pour ceux qui m’aiment et qui souhaitent que je ne réponde pas à mes détracteurs. »



Hier, lors des attaques contre sa caravane, Abass Fall avait incité ses militants à se munir d'armes pour riposter aux agressions dont ils ont été victimes.