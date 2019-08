Campagne nationale de la Propreté: Macky propose une récompense mensuelle pour les villes les plus propres

Le président de la République Macky Sall a lancé ce jeudi 08 août 2019 au Centre international den conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad) la Campagne nationale de promotion de la propreté au Sénégal. Il était en compagnie du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana.



Le chef de l'Etat a proposé à ce qu'on établisse une récompense, chaque mois, pour les villes les plus propres du pays. Ainsi chaque mois, les villes qui auront fait le plus d'effort en ce sens, seront récompensés.