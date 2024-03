Campagne présidentielle : Bassirou Diomaye Faye amène un message de paix et de solution économique à Bignona

Le pari de la mobilisation est réussi par la Coalition Diomaye Président à Ziguinchor et à Bignona. La caravane qui y est arrivée ce samedi a été accueillie par une foule déferlante.





Prenant la parole, Bassirou Diomaye Faye candidat de Ousmane Sonko a exhorté les jeunes patriotes à aller chercher leurs cartes d'électeurs. « Allez chercher vos cartes d’électeurs et allez voter très tôt le matin. Une fois cela fait rendez-vous dans les maisons et aidez vos parents à aller voter eux aussi », a-t-il conseillé.





Revenant sur son programme, celui-ci a affirmé qu’il va travailler avec Bignona et avec Ziguinchor . « Je vous amène un message d’espoir sur la situation économique difficile au Sénégal au point où les jeunes prennent les pirogues pour aller mourir en mer alors que tout ce qu’ils veulent c’est travailler. Ces jeunes veulent un président qui va leur donner l’opportunité de travailler », a déclaré M. Faye.





Pour lui, le Sénégal mérite mieux que Amadou Ba. « Élisez moi! Le Sénégal manque de justice sociale, car lors de la Covid 19 alors qu’on a cotisé pour lutter contre cette pandémie ils ont mangé cet argent sans poursuite judiciaire. Ne faites pas confiance à ces gens là. A la vue du potentiel de Bignona, les jeunes ne doivent pas chômer. »





À en croire Bassirou Diomaye Faye, s’il est élu, le secret des contrats des ressources naturelles seront dévoilés. « j’apporte un message de justice pour dire que là où il n y’a pas de paix il ne peut pas y avoir de paix. De ce que je sais il y’a des contrats sur les ressources naturelles et miniers . Je vais me battre pour cela et que les Sénégalais connaissent ce qui se trame dans ces contrats et ce qui se passe. Si vous voulez le savoir voter pour la Coalition Diomaye président », a-t-il exhorté.





Ce dernier a fait savoir que « la paix en Casamance nous allons amener la paix et nous allons y travailler et notre programme est un projet pour un Sénégal qui va être un exemple pour l’Afrique. » Le candidat a fini par remercier les leaders pour leur soutien.





« Je suis content d’avoir été reçu ici avec cette forte mobilisation. Le pôle de la Coalition Diomaye de la diaspora a demandé à ce que ceux qui seront dans les bureaux aillent se faire former pour qu’à minuit pile que l’on reçoive les résultats. Le 25 mars je ne fêterai pas mon anniversaire mais la victoire. »