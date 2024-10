Campagnes législatives à Kaolack : Serigne Mboup annonce officiellement son soutien à Ousmane Sonko

Pour la quatrième journée de la campagne électorale, Ousmane Sonko a débuté par une visite à la Chambre de commerce de Kaolack, où il a été accueilli par Serigne Mboup. Ce dernier a officiellement annoncé son soutien au leader de Pastef.



« Tu m’as toujours dissuadé de m’engager en politique. Lorsque tu t’es lancé, j’ai décidé de te suivre. Aujourd’hui, il est naturel que je sois à tes côtés. Nos visions pour le Sénégal convergent, et à partir d’aujourd’hui, tu as notre soutien pour faire avancer le pays », a déclaré Serigne Mboup, qui a aussi plaidé pour le « renforcement des chambres de commerce ». Il a ensuite fait d’Ousmane Sonko un citoyen d'honneur de la ville de Kaolack.



Après cette étape, le cortège s’est dirigé vers Mbirkilane, où Ousmane Sonko a été chaleureusement accueilli par les militants. Lors de son discours, il a salué la bonne distribution des semences cette année, qu’il juge bien meilleure que les précédentes, et a souligné la réduction significative des accidents grâce aux mesures du gouvernement. Il a également promis des initiatives pour lutter contre l'émigration clandestine.