Diffamation, injures public, diffusion de fausses nouvelles : Seydi Gassama plaide pour la suppression des peines de prison pour ces délits

« Diffamation, injures public, diffusion de fausses nouvelles, des délits qui font des ravages dans la société, tous secteurs confondus. Et toutes les personnes accusées de ces délits sont pour la plupart envoyées en prison pour un bon bout de temps. Face à cette situation Seydi Gassama coordonnateur Amnesty international /Sénégal a levé le ton pour dire assez. Dans une publication via X (ancienne Twitter), le droit de l’hommiste a estimé qu’il est temps de supprimer les peines de prison concernant ce ces délits pour la protection de la liberté d'expression.



« Organiser une battue et aller jusqu'à émettre une interdiction de sortie du territoire national pour retrouver une personne poursuivie pour le délit de diffamation, d'injures publiques ou de diffusion de fausses nouvelles est assez troublant pour un État démocratique Nous réitérons notre appel pour une meilleure protection de la liberté d'expression en supprimant les peines de prison pour ces délits. Nous demandons en outre le jugement rapide et la remise en liberté des personnes détenues pour ces infractions », lit-on sur le post.



Pour rappel, le dernier sur la liste, Azura Fall, réputé proche du Premier ministre Ousmane, Sonko, est actuellement poursuivi pour ses des délits après une sorti sur les réseaux sociaux où il a tenu des propos à l’encontre de l’ancien président Macky Sall. Des propos jugés diffamatoires, selon l’entourage de Macky Sall qui a même portait plainte, pour "injures public, et diffamation". Samedi matin, les éléments de la gendarmerie ont effectué une descente musclée chez un ami de Azoura, sis à Paoskoto, dans la région de Kaolack.