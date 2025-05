Dialogue politique : la plateforme numérique JUMBBATI officiellement lancée

Dans le cadre du dialogue sur le système politique prévu pour le 28 mai, la plateforme numérique JUBBANTI a été officiellement lancée. L’annonce a été faite le vendredi lors d’une conférence de presse tenue par le ministère du travail au Building administratif Mamadou Dia. Elle est accessible à l’adresse jubbanti.sec.gouv.sn.



Cette plateforme permettra aux citoyens, résidant au Sénégal ou dans la diaspora, de partager leurs idées et contributions au Dialogue national qui sera présidé par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.



La plateforme JUBBANTI va aider les Sénégalais a mieux comprendre « le contexte et les objectifs de ce Dialogue national. Pourquoi engager ces échanges sur le système politique ? Quels défis faut-il relever ? » Ces réponses sont mises à la disposition de tous. Par ailleurs, la plateforme permet à chaque utilisateur de soumettre ses propres propositions, favorisant ainsi une approche participative.



Cette initiative témoigne de la volonté du « Président de la République Bassirou Diomaye Faye de promouvoir la transparence et l’inclusivité dans la gouvernance publique. Cet outil devient ainsi un levier essentiel pour encourager une gouvernance ouverte et une participation active de tous les citoyens », lit-on sur un post de la Présidence.