Plusieurs milliers de manifestants à Paris en hommage à Aboubakar Cissé et contre l'islamophobie

Une marche essentielle pour rappeler que l'islamophobie est quotidienne, pour Yassine Benyettou, secrétaire national du collectif Red Jeunes (un collectif de jeunes de banlieue engagés pour la citoyenneté) et co-organisateur de la mobilisation.



Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dimanche à Paris à l'appel de plusieurs organisations et de personnalités pour dénoncer « la progression de l'islamophobie en France » et rendre hommage à Aboubakar Cissé, jeune Malien tué dans une mosquée de La Grande-Combe, dans le Gard, le 25 avril dernier. Plusieurs élus étaient présents, ainsi que des associations ou collectifs et des milliers de citoyens.