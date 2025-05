Rencontre mondiale de l’expertise comptable : le Sénégal va accueillir l’ACOA 2027

Apres Kigali qui a accueilli la 8ᵉ édition du Congrès Africain des Experts-Comptables ( Africa Congress of Accountants ), (ACOA), tenue du 6 au 9 mai 2025, c'est au tour du Sénégal d’accueillir la 9eme édition qui est prévue pour 2027. L’annonce a été faite lors de la cérémonie de clôture en présence des 2.500 délégués venus des cinq continents et des plus hautes instances internationales de la profession comptable (International Fédération of Accountants ( IFAC).



Ce choix marque une reconnaissance forte du leadership de l’Ordre National des Experts-Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) du Sénégal, de la qualité de l’expertise sénégalaise, mais surtout de la stabilité politique du pays et des signaux clairs envoyés par les nouvelles autorités en matière de transparence, de bonne gouvernance et de lutte contre les flux financiers illicites.



S’exprimant sur le choix porté sur le Sénégal, le Président de l’ONECCA, M. Mor DIENG, également Président de l’ABWA (Association of Accountancy Bodies in West Africa) s’engage à faire de l’ACOA 2027 un événement d’ampleur africaine et internationale. Selon lui, un congrès de cette dimension organisé sous l’égide des autorités sénégalaises en collaboration avec l’ONECCA, la PAFA, l’ABWA et la FIDEF aura un fort impact sur beaucoup de secteurs économiques.



Pour faire de ce congrès une vitrine de l’excellence sénégalaise dans tous les domaines, notamment celui de la bonne gouvernance financière, l’ONECCA et l’ensemble des parties prenantes nationales et internationales se mobiliseront et de l’expertise comptable.