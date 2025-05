Création de son parti, relations avec Sonko : Mame Diarra Fam sans détour

L’ancienne député et non moins leader du Mouvement "Alternative Future", Mame Diarra Fam, était l’invité ce dimanche de l’Émission Face au Jury sur PressafrikTVHD. Au menu des discussions, plusieurs sujets de l’actualité politique du pays, notamment le dialogue politique, ses relations avec Ousmane Sonko, son départ du PDS, entre autres…



Répondant à la question « qu’est ce qui t’a poussé à créer un parti politique ? », Mame Diarra Fam a déclaré : « c’est juste une motivation ». Avant d’ajouter : « on a des engagements, on a été des partis dépends constitués de personnes dévoués, fidèles à l’engagement de notre ex secrétaire général du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), en l’occurrence Me Abdoulaye Wade et à son fils qui est le candidat dudit parti Karim Wade. Mais tout est aussi question de vision. Par ce que tout engagement est basé sur une vision ».



L’ancienne parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakar a soutenu que la vision qui l'animait, elle et d’autres frères du parti était de porter à nouveau le parti démocratique Sénégalais (PDS) au pouvoir. Toutefois, elle ne pouvait accepter que cela passe par une coalition avec le parti qui selon elle a causé le plus de tort politiquement au Pds qui est l’Alliance Pour la République(APR), de par son Chef de parti.



Ne pouvant pas accepter une coalition entre le pari l’APR qu’elle considère comme étant la source du mal de son parti Pds, « j’ai pris toute mes responsabilités, j’ai même renoncé à ma propre succession à la mairie de Pikine, j’ai décliné toutes offres parce que cela ne fait pas partie de mes ambitions, mes ambitions à moi ce n’est pas de rester dépendante, car la dépendance freine l'évolution. Je n’ai jamais été chef de parti, j’ai toujours dépendu du PDS, même quand j’étais parlementaire. Mais quand j’ai compris que la dépendance freine mes ambitions et m’empêche d’afficher ma position, c’est là que j’ai décidé de prendre ma liberté et c’est ce qui m’a motivé à créer le « mouvement Alternative futur ». Un mouvement politique que j’ai mis sur pied depuis 2017 avec des jeunes qui travaillent d’arrache-pied et un bureau complet, sis à Guinaw Rail Nord», a expliqué Mame Diarra Fam.



Revenant sur son intégration à la coalition Diomaye président, le leader d’Alternative Future a signalé qu’elle s’est retrouvée dans le programme et dans la volonté des dirigeants actuels. « Je me suis rapprochée politiquement des nouvelles autorités parce qu'on a la même vision et les mêmes ambitions pour le pays. On porte le même combat : "la souveraineté" du Sénégal. Que le Sénégal puisse vivre de ses ressources naturelles tel que le gaz, le pétrole et ou le zircon et que ces ressources puissent être utilisés à bonne échéance. Et je suis convaincu que le président Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko sont sur cette voie. C’est pourquoi mon mouvement, à intégrer la coalition Diomaye président », a -t- elle précisée.



Mame Diarra Fam a signalé que sa relation avec les tenants du pouvoir actuel ne date pas d’aujourd’hui, c’est depuis qu'elle était membre du PDS. « Mon engagement, envers Ousmane Sonko est connu de tous. J’ai même été taxé de taupe pour Sonko au sein du PDS, au point que dès que je rentre dans une pièce, ils sont en alerte "attention à ce que vous dite, elle va le rapporter à Sonko". Et pourtant Sonko et moi, on n'a jamais discuté du PDS. C'est juste quand ’il me voit habiller aux couleurs du Pds, c’est là qu’il me taquine en disant « maman toi, tu aimes trop le bleu jaune », c’est tout. Ma relation avec Sonko émane de la volonté de Dieu », a déclaré l’ancienne député, réputée proche du Premier ministre.