Can 2019 : le match Liberia-Zimbabwe sera arbitré par un trio Sénégalais

La rencontre prévue ce dimanche à Monrovia n’est pas l’affiche phare de cette 5ème journée mais elle peut permettre au Zimbabwe d’obtenir sa 2e qualification d’affilée dans une phase finale de CAN après celle de 2017 au Gabon. Leader du groupe G avec 8 points, l’équipe du Zimbabwe peut valider son ticket en cas de victoire contre le Lone Star, dernier de ce groupe de qualification avec 4 points.



Le derby congolais entre le Congo (4 points) et la RD Congo (5 points), prévu au stade Massamba Debat de Brazzaville, est l’autre match de cette poule. Concernant le trio arbitral sénégalais, on peut dire que Djibril Camara et El Hadj Malick Samba sont connus à travers le monde pour avoir officié lors de la dernière coupe du monde, même si l’arbitre central, Maguette Ndiaye, vient de prendre le relais de Malang Diédhiou.



Camara et Samba ont officié avec l’ancien numéro 1 sénégalais lors du tournoi masculin des Jeux olympiques de Rio en 2016 et à l’occasion de la coupe du monde des clubs de décembre dernier aux Emirats arabes Unis. Le trio avait également sifflé la demi-finale de la CAN 2017 entre l’Egypte et le Burkina Faso, lors de la précédente édition de la Coupe d’Afrique des nations jouée au Gabon.