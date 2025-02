Canada : un avion se retourne à l'atterrissage à l'aéroport de Toronto, faisant plusieurs blessés

Un avion Bombardier CRJ900 de la compagnie américaine Delta Airlines, avec 80 personnes à bord, a eu un accident à l'atterrissage à Toronto lundi, terminant sa course à l'envers sur le tarmac. Selon les secouristes, le crash a fait 15 blessés, dont trois dans un état grave.

Un appareil posé à l'envers sur le tarmac recouvert de neige. Un avion de la compagnie américaine Delta Airlines a eu, lundi 17 février, un accident à l'atterrissage à l'aéroport de Toronto.



Le vol opéré par Endeavor Air avec un avion Bombardier CRJ900, reliait Minneapolis dans l'État américain du Minnesota, à Toronto la plus grande ville du Canada, lorsqu'il a eu un accident à l'atterrissage vers 15 h 30 heure locale, a expliqué Delta Airlines.



L'aéroport Pearson de Toronto avait expliqué, plus tôt dans la journée, être confronté à des vents violents et à des températures glaciales mais avait prévu un trafic dense.



"Un enfant a été transporté à l'hôpital avec des blessures critiques. Un homme d'une soixantaine d'années et une femme d'une quarantaine d'années ont également été transportés pour des blessures graves", a expliqué à l'AFP un porte-parole d'Ornge, des secouristes dépêchés sur place.



Trois hélicoptères et deux de nos ambulances de soins intensifs sont intervenus, a-t-il ajouté.



Douze autres personnes ont été blessées de "façon mineure ou modérée" et transportées dans les hôpitaux de la région, a expliqué à l'AFP Lawrence Saindon, des services paramédicaux de la région de Peel qui supervisent les opérations de secours.



France 24