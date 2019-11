Cancer du col de l'utérus : Rwanda, le bon élève

L'Afrique compte le plus grand nombre de cas de cancer du col de l’utérus au monde.

La plupart des femmes sur le continent qui sont diagnostiquées, le sont à un stade avancé et leurs chances de guérison sont faibles. Contrairement à d'autres cancers, le cancer du col de l'utérus est l'une des formes de cancer qu’on peut prévenir et guérir.



Avant 2011, ni le dépistage du cancer du col utérin ni le vaccin contre le VPH n'étaient disponibles dans les établissements de santé publics au Rwanda.



Mais à présent, les experts estiment que le Rwanda pourrait devenir le premier pays africain à éradiquer la maladie.