Coopération stratégique : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le PDG de l'AFC, Samaila Zubairu

Selon un compte-rendu d'audience de la Présidence de la République, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi au « Palais de la République » Monsieur Samaila Zubairu, « Président-Directeur Général de l'Africa Finance Corporation (AFC) ». Cette rencontre s'inscrit directement dans la dynamique de « mobilisation des partenariats africains au service de la transformation économique du Sénégal ».



D'après la même source, le PDG de cette institution financière multilatérale panafricaine, dédiée au développement et au financement des infrastructures, a profité de cet entretien pour réaffirmer l'engagement de l'AFC à accompagner le Sénégal. Le partenariat se déploiera notamment dans la mise en œuvre de la « Vision Sénégal 2050 », avec un ciblage prioritaire sur les « domaines stratégiques de l'énergie et des mines ».